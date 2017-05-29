Военный эксперт оценил состояние парка российских БМП

Состояние парка отечественных боевых машин пехоты близко к критическому, машины нуждаются в срочной модернизации. Такую оценку дал для «Ленты.ру» военный эксперт, полковник запаса Виктор Мураховский.

«В первую очередь необходимо восстановление ресурса ходовой части и двигателя, затем — увеличение огневой мощи, за счет всесуточности и обновления боекомплекта. В частности, необходима замена противотанкового ракетного комплекса "Конкурс" на БМП-2», — отметил Мураховский. По мнению эксперта, серьезно повысить качество машин может их переоснащение боевым модулем «Бережок», включающим пусковые установки для четырех противотанковых ракет «Корнет» и современное прицельное оборудование.

В понедельник, 29 мая, газета «Вестник Мордовии» сообщила о начале процесса переоснащения других боевых машин этого класса: Россия начала получать БМП-3, оснащенные новейшими прицелами «Содема» с тепловизионным каналом.

Многоканальный комплекс «Содема» разработан и производится Вологодским оптико-механическим заводом. Данный прицел гарантирует высокую точность наведения оружия и сокращение времени поражения целей. Он предназначен для наблюдения за полем боя, обнаружения и опознавания целей, измерения дальности до цели, наведения управляемых боеприпасов. Кроме того, «Содема» обеспечивает прицельную стрельбу из комплекса вооружения в любое время суток, в том числе и в условиях недостаточной видимости.

«Ранее серийные БМП-3 с таким оборудованием в армии отсутствовали, — отметил Виктор Мураховский. — Парк этих машин также требует восстановления ресурса и совершенствования прицельного оборудования».

Боевая машина пехоты БМП-3 была принята на вооружение в 1987 году. В данный момент, по ряду отечественных и зарубежных оценок, в вооруженных силах России их не менее 500 единиц. Машина массой свыше 18 тонн развивает максимальную скорость до 70 километров в час. Экипаж машины — три человека, десант — до семи человек.

