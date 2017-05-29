Сбербанк предсказал рост цены на нефть до 55 долларов

Цена на нефть марки Brent может вырасти до 55 долларов за баррель в ближайшие месяцы вследствие продления сделки ОПЕК по сокращению добычи нефти. Об этом сообщается в обзоре аналитиков Sberbank CIB, передает Rambler News Service. В ближайшем будущем цены останутся на текущих уровнях.

Вероятно, сланцевая добыча США окажет негативное влияние на попытки ОПЕК добиться сокращения, но новая сделка картеля нивелирует этот эффект, отмечают аналитики банка. К концу года добыча в США увеличится примерно на 788 тысяч баррелей в сутки.

Материалы по теме Союз медведя и верблюда Как Россия и ОПЕК снова попытаются толкнуть нефтяные цены вверх

25 мая страны — члены ОПЕК и независимые производители договорились продлить срок действия соглашения по сокращению добычи нефти с конца июня текущего года до конца марта 2018 года. В общей сложности объемы снижения производства нефти составят 1,8 миллиона баррелей.

В сделке приняли участие члены ОПЕК, а также несколько не входящих в картель стран, включая Мексику и Россию. Эти страны обязались сократить добычу в совокупности на 600 тысяч баррелей в сутки, из которых 300 тысяч приходится на Россию.

На бирже ICE к 17:00 мск баррель Brent стоил 52,27 доллара, что на 0,21 процента больше, чем по итогам предыдущей сессии.