Чемпиона России по спортивной ходьбе дисквалифицировали на четыре года

Чемпион Росссии по спортивной ходьбе Петр Трофимов дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает ТАСС.

«Дело на Трофимова было заведено по показателям биологического паспорта. Последние полтора года Всероссийская федерация легкой атлетики не может заниматься рассмотрением дел по нарушению спортсменами антидопинговых правил, поэтому решение выносил Спортивный арбитражный суд», — заявила антидопинговый координатор ВФЛА Елена Иконникова.

Дисквалификация спортсмена, выигравшего чемпионат России — 2016, будет отсчитываться с 3 ноября 2016 года. Кроме того, все результаты атлета, представляющего Чувашию, в период с 13 августа 2009-го по 18 мая 2013-го аннулированы.

ВФЛА с ноября 2015 года исключена из состава Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Российские спортсмены не могут выступать на международных соревнованиях. Исключение составляют атлеты, получившие индивидуальные разрешения. Они могут состязаться под нейтральным флагом.