Нокаутировавший судью футболист дисквалифицирован на 4,5 года

Форвард Марко Гонсалвеш, выступающий за клуб четвертого португальского дивизиона «Канелаш», дисквалифицирован на 4,5 года за нападение на судью в апрельском матче чемпионата. Рефери показал Гонсалвешу красную карточку за удар соперника, но тот схватил арбитра и нокаутировал его коленом.

Дисциплинарная комиссия португальской футбольной федерации отстранила игрока на четыре года за нападение на судью, добавив к сроку два месяца за оскорбления и угрозы и еще три месяца за нападение на соперника. «Канелаш» расторг контракт с форвардом. Судья получил перелом носа.