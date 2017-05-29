Российские туристы в ближнем зарубежье предпочли лечиться нефтью

Город Нафталан в Азербайджане был признан самым популярным у путешественников из России оздоровительным курортом ближнего зарубежья в 2017 году. Об этом говорится в пресс-релизе аналитического агентства «ТурСтат», поступившем в «Ленту.ру» в понедельник, 29 мая.

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Курорт известен своими ваннами с лечебной нефтью. Ежегодно его посещают примерно 10 тысяч туристов, из них половина — иностранцы.

На втором месте по востребованности — курорт Нарочь в Белоруссии. Замыкает тройку казахстанский Сарыагаш. Четвертая позиция досталась армянскому курорту Джермук. На пятой строчке находится город Кобулети в Аджарии (Грузия).

Эксперты «ТурСтата» составили упомянутый рейтинг, проанализировав информацию об онлайн-бронировании отелей в январе-мае текущего года.

Ранее сообщалось, что сочинский «Роза Хутор» оказался наиболее популярным для активного отдыха курортом на лето 2017 года.