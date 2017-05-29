Партнеры Apple подтвердили слухи об iPhone 8

Компания TSMC, которая производит процессоры для iPhone, подтвердила информацию о появлении в новом смартфоне Apple встроенного в экран сканера отпечатков пальцев. Об этом пишет Ubergizmo.

В ходе конференции TSMC 2017 NA Technology Symposium, прошедшей в Тайбэе (провинция Тайвань, КНР), представители компании рассказали о ключевых изменениях в новом iPhone. Одним из них станет отсутствие привычной кнопки Home со встроенным датчиком отпечатков пальцев. Ранее считалось, что Touch ID разместят на задней крышке.

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Вместо этого в Apple, по словам источника, планируют реализовать возможность распознавания отпечатка пальца в любой части дисплея при помощи оптического дактилоскопического сенсора. Вместе с этим в TSMC рассказали, что экран iPhone 8 получит соотношение сторон 18,5:9, как у Samsung Galaxy S8.

Новый iPhone будет представлен осенью 2017 года на ежегодной презентации Apple. В апреле 2017 года были опубликованы первые фотографии макета устройства, а позже с ним записали ролик. По слухам, смартфон получит новую двойную камеру, безрамочный экран и беспроводную зарядку.