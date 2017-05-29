Членов КПРФ обязали выучить заветы Маркса и Ленина

В устав КПРФ внесены изменения, обязывающие членов партии знать марксистко-ленинскую философию, заявил зампредседателя ЦК политического движения Дмитрий Новиков на пресс-конференции по итогам съезда КПРФ. Его слова приводит «Интерфакс» в понедельник, 29 мая.

По словам Новикова, члены партии должны «иметь достаточно прочную ленинско-марксистскую подготовку». Как руководство партии будет проверять знания новобранцев, не уточняется.

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27 мая в Москве прошел 17-й отчетно-выборный съезд КПРФ, на котором был избран новый состав Центрального комитета и контрольной комиссии. Геннадий Зюганов был переизбран председателем партии. В ходе съезда Зюганов не исключил своего участия в качестве кандидата от КПРФ на президентских выборах в 2018 году.

Марксизм-ленинизм — социально-политическое и философское учение о законах борьбы за свержение капиталистического строя и построение коммунистического общества. В Советском Союзе являлся официальной идеологией.