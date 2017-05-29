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Спикер Рады заявил о планах Москвы разместить ядерное оружие в Крыму

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Андрей Парубий
Андрей Парубий

Россия планирует разместить ядерное оружие на территории Крыма. С таким заявлением в понедельник, 29 мая, выступил спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий на заседании Парламентской ассамблеи НАТО, передает «Интерфакс».

«Сейчас Россия проводит усиленную милитаризацию незаконно оккупированного полуострова, размещая там новейшие образцы вооружения и военной техники. В том числе планирует разместить, а по некоторым данным, уже разместила ядерные наступательные вооружения», — заявляет депутат.

Парубий также обвинил Москву в активизации боевых действий на юго-востоке Украины, добавив, что Киев добивается мирного урегулирования вооруженного конфликта. «Если эскалация агрессивных действий России будет продолжаться, я убежден, мы должны совместно прийти к усилению санкций против России», — подчеркнул он.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам всенародного референдума. Киев признать результаты плебисцита отказался. Москва настаивает на том, что процедура соответствовала нормам международного права. Российские официальные лица неоднократно отмечали, что вопрос принадлежности Крыма закрыт.

Вооруженный конфликт в Донбассе длится с весны 2014-го. Поводом для начала противостояния послужила попытка Киева подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях, вызванные сменой власти в республике. Украинские власти регулярно обвиняют Россию в участии в этих событиях и поддержке ополченцев. Москва эти обвинения отвергает, ссылаясь, в том числе, на отсутствие доказательств.

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