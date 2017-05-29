В «Югре» опровергли получение предписания ЦБ о досоздании резервов

Банк «Югра» не подтвердил получение предписания ЦБ о досоздании резервов на 40 миллиардов рублей. Об этом в понедельник, 29 мая, сообщает Rambler News Service.

«В случае появления подобных рекомендаций от регулятора у банка есть все резервы и ресурсы для их реализации», — сказал президент кредитной организации Алексей Нефедов.

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По его словам, акционеры «Югры» ранее приняли решение о докапитализации на 500 миллионов долларов: «Это было связано с принятием новой стратегии развития банка до 2019 года. Докапитализация банка будет проведена в виде конвертации субординированного депозита в базовый капитал», — уточнил Нефедов.

28 мая газета «Ведомости» сообщила, что ЦБ выдал банку «Югра» предписание на досоздание резервов более чем на 40 миллиардов рублей. При этом регулятор выделил на исполнение предписания короткое время. «Югра» после подобного предписания может потерять большую часть своего капитала, отмечало издание.

В начале месяца ЦБ начал внеплановую проверку «Югры» после сбоя, который затруднил обслуживание клиентов финансовой организации.

Банк «Югра» — универсальный коммерческий банк федерального уровня. Кредитная организация основана в 1990 году. По размеру капитала входит в топ-30 крупнейших российских банков.