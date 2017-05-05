ЦБ пришел с внеплановой проверкой в банк «Югра»

ЦБ начал внеплановую проверку банка «Югра» после сбоя, который затруднил обслуживание клиентов финансовой организации. Об этом в пятницу, 5 мая, пишут «Ведомости» со ссылкой на осведомленные источники.

По словам собеседников издания, регулятор решил проверить «полноту и своевременность исполнения обязательств перед клиентами в период нештатной ситуации», а также информационные системы «Югры» и их состояние.

Кроме того, ЦБ обеспокоен большим депозитным портфелем банка — на 1 апреля он составлял 179,4 миллиарда рублей.

Председатель правления «Югры» Дмитрий Шиляев подтвердил, что ЦБ начал внеплановую проверку. «С сегодняшнего дня в банке работают представители Центрального банка. Их работа связана исключительно с анализом текущей деятельности банка после технического сбоя. 28 апреля мы устранили последствия аварии, и банк работает в штатном режиме. Подобные действия регулятора являются обычной практикой после каких-либо сбоев в работе банков», — сообщил он агентству Rambler News Service.

25 апреля в банке «Югра» были зафиксированы проблемы в работе информационной системы. Представители учреждения заявляли, что они возникли из-за сбоя в системе внешнего энергоснабжения.

В конце 2016 года ЦБ уже проводил внеплановую проверку «Югры». Она завершилась 16 января 2017-го. Тогда регулятор предписал финансовой организации доформировать значительные резервы. В марте по итогам проверки «Югра» получила еще одно предписание, в котором были перечислены компании, доформирование резервов по которым, по мнению ЦБ, может привести к возникновению признаков банкротства банка.

Банк «Югра» по размеру активов входит в топ-30 российских банков. 52,4 процента акций банка принадлежит компании Radamant Financial, бенефициаром которой является бизнесмен Алексей Хотин.