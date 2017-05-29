ЦБ потребовал от банка «Югра» зарезервировать 40 миллиардов рублей

Банк России выдал банку «Югра» предписание на досоздание резервов более чем на 40 миллиардов рублей. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

Как сообщается, регулятор выделил на исполнение предписания короткое время. Собеседники издания отметили, что «Югра» после подобного предписания может потерять большую часть своего капитала.

«Дорезервирование на 46 миллиардов рублей означало бы почти полную потерю капитала банком, нарушение всех нормативов достаточности капитала и их возможное снижение ниже двух процентов», — заявил газете методолог RAEX Юрий Беликов.

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Помимо предписаний, ЦБ ввел ограничения на операции с активами и пассивами банка. Издание уточняет, что для «Югры» это фактически означает остановку ее деятельности: вклады физлиц в этой кредитной организации являются основным источником фондирования, а ссуды юридическим лицам дают до 99 процентов доходов.

5 мая ЦБ начал внеплановую проверку банка «Югра» после сбоя, который затруднил обслуживание клиентов финансовой организации.

25 апреля в банке «Югра» были зафиксированы проблемы в работе информационной системы. Представители учреждения заявляли, что они возникли из-за неполадки в системе внешнего энергоснабжения.

В конце 2016 года ЦБ уже проводил внеплановую проверку кредитной организации. Тогда регулятор предписал финансовой организации доформировать значительные резервы.

Банк «Югра» по размеру активов входит в топ-30 российских банков. 52,4 процента акций банка принадлежит компании Radamant Financial, бенефициаром которой является бизнесмен Алексей Хотин. Капитал кредитной организации к 1 мая составлял 51,7 миллиарда рублей.