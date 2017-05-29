Вышел трейлер российского фильма-катастрофы «Салют-7»

В сети появился проморолик картины «Салют-7». Трейлер опубликован на YouTube-канале «Кинокомпания "СТВ"» в понедельник, 29 мая.

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По сюжету советская космическая станция «Салют-7» перестает отвечать на сигналы, посылаемые из центра управления полетами. Для предотвращения ее падения на Землю туда отправляют космонавтов, которые должны впервые в истории человечества провести стыковку в космосе с неуправляемым объектом. Отмечается, что фильм основан на реальных событиях.

В ленте сыграли Владимир Вдовиченков, Павел Деревянко, Александр Самойленко и Любовь Аксенова. Режиссером картины выступил Клим Шипенко, ранее снявший такие фильмы, как «Непрощенные», «Кто я?» и «Любит не любит».

Премьера «Салюта-7» намечена на осень.