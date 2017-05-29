Московские аэропорты задержали более половины рейсов из-за урагана

В московских аэропортах из-за погодных условий было задержано более половины всех рейсов. Это следует из данных портала Flightradar24, отслеживающего полеты самолетов по всему миру.

На момент публикации заметки в Шереметьево было отложено 68 процентов вылетов (средняя задержка — 22 минуты), в Домодедово — 57 процентов (в среднем на 16 минут), во Внуково — 53 процента (в среднем на 16 минут). При этом аэропорт Жуковский работает в штатном режиме.

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Как уточняет сайт «Яндекс.Расписания», в Домодедово также отменены 12 рейсов.

Утром в понедельник, 29 мая, в московских аэропортах были задержаны и отменены 35 рейсов.

Сильный ливень с грозами и порывистым ветром начался в столице в понедельник. В разных районах города зафиксированы случаи падения деревьев и рекламных щитов, одну из остановок общественного транспорта вырвало из земли. Ураган унес жизни 11 человек.