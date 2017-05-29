СБУ пресекла попытку купить российские школьные автобусы для Закарпатья

Служба безопасности Украины (СБУ) пресекла попытку закупить в России 16 школьных автобусов и один пожарный автомобиль. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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Тендеры на закупку техники были объявлены в Закарпатье. Предполагалось, что стоимость машин составит почти 30 миллионов гривен (64 миллиона рублей). Как установили в СБУ, победители торгов намеревались приобрести их у российских производителей, в отношении которых действуют санкции Киева.

Спецслужба уведомила тендерные комитеты о нарушениях. После этого контракт на покупку был отменен.

16 мая президент Украины Петр Порошенко подписал указ о расширении антироссийских санкций. В черный список попали почти 400 человек, а также болtе 100 компаний, фирм и предприятий. Запрет, в частности, коснулся «Яндекса», Mail.Ru Group, а также «ВКонтакте».

Киев обвиняет Москву в агрессии, которая, по мнению украинских властей, выражается в ведении военных действий на юго-востоке Украины и аннексии Крыма. Россия отрицает оба утверждения, подчеркивая, что полуостров вошел в ее состав по итогам референдума и в соответствии с нормами международного права, а российской армии в Донбассе нет.