Порошенко ввел санкции против ряда российских генералов

Ряд российских военных попал под украинские санкции. Это следует из расширенного перечня физических лиц, опубликованного Советом национальной безопасности и обороны Украины, сообщает РИА Новости. Ранее персональные санкции вводились против министра обороны Сергея Шойгу, его заместителей, главнокомандующих видами вооруженных сил, а также нескольких высокопоставленных офицеров Черноморского флота.

В расширенный список (всего в нем 1228 физических лиц) попал командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков, заместитель начальника Генштаба генерал-полковник Сергей Истраков, начальник штаба Южного военного округа генерал-лейтенант Михаил Теплинский и заместитель командующего Южным военным округом генерал-лейтенант Андрей Гурулев.

Из числа командармов в списке находятся генерал-майор Алексей Завизьон (41-я армия), генерал-майор Евгений Никифоров (58-я), а также бывший командующий 58-й армией генерал-майор Сергей Кузовлев. Под санкции попали заместитель командующего 49-й армией генерал-майор Михаил Зусько и заместитель командующего 5-й армией генерал-майор Валерий Солодчук.

Также в перечне находится ряд командиров дивизий и бригад, включая командира недавно сформированной в Ростовской области 150-й мотострелковой дивизии генерал-майора Петра Болгарева.

Расширение санкций против России введено в действие указом президента Украины Петра Порошенко 16 мая. Первый указ президента, которые ввел в действие решение СНБО «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», был подписан в 2015 году. В списке физических лиц было почти 400 фамилий, в списке юридических лиц — более 100 позиций. Меры вводились на год. В 2016-м они были продлены (за рядом исключений), также были утверждены дополнительные санкции против 335 физических и 167 юридических лиц.