СБУ начала обыски в офисах «Яндекс Украина» по статье о госизмене

Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски в киевском и одесском офисах «Яндекс Украина». Об этом в понедельник, 29 мая, со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает Marketing Challenge.

По информации портала, следственные мероприятия проводятся по статье 111 Криминального кодекса Украины «Государственная измена». Ее действие, как отмечает издание, распространяется в том числе на угрозу информационной безопасности государства. Наказание по этой статье составляет 12-15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Пресс-служба компании подтвердила, что в офисе находятся представители СБУ. «Информацией о причинах сегодняшних действий СБУ мы пока не располагаем. К нашим офисам уже выехали адвокаты. В рамках правовых процедур мы готовы предоставить органам необходимую информацию», — сообщили в «Яндекс Украина».

17 мая президент Украины Петр Порошенко подписал указ о новом пакете антироссийских санкций. В черный список вошли в том числе «Яндекс» и Mail.Ru Group, которая управляет популярными соцсетями «Вконтакте» и «Однокласники». Ограничения, включающие запрет торговых операций, коснулись как российских юридических лиц, так и украинских филиалов.