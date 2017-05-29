Кремль отреагировал на обыски в офисах «Яндекса» на Украине

В Кремле планируют более детально разобраться в ситуации с обысками в киевском и одесском офисах «Яндекс Украина». Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в понедельник, 29 мая, передает «Интерфакс».

«Нужно понять, с чем это связано, что это — следственные или проверочные действия. Мы пока этого не знаем», — сказал официальный представитель Кремля, отвечая на вопрос, как отреагирует Москва на обыски в офисах российской компании.

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Ранее в понедельник сообщалось, что Служба безопасности Украины (СБУ) проводит следственные мероприятия в двух офисах «Яндекс Украина» по статье Уголовного кодекса страны «Государственная измена». Представители компании подтвердили информацию об обысках. «К нашим офисам уже выехали адвокаты. В рамках правовых процедур мы готовы предоставить органам необходимую информацию», — сказала Национальной службе новостей (НСН) ее пресс-секретарь Ксения Корнеева.

17 мая украинский президент Петр Порошенко подписал указ о новом пакете санкций в отношении России. В частности, Киев решил заблокировать на территории страны работу порталов «Яндекса» и Mail.Ru Group.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, заявил, что Москва «не забывает о принципе взаимности». Какие ответные меры могут быть приняты, не уточнялось.