СБУ обвинила «Яндекс» в передаче личных данных украинцев российским спецслужбам

Служба безопасности Украины (СБУ) во время обысков в киевском и одесском офисах компании «Яндекс Украина» установила, что ее сотрудники незаконно передавали в Россию персональные данные украинцев. Об этом говорится в понедельник, 29 мая, на сайте ведомства.

Как отмечается в сообщении, «менеджмент компании незаконно собирал, копил и передавал в Россию» личные данные граждан Украины, в том числе сведения о «роде занятий, образе жизни, жилище, жительстве, работе, досуге, источниках и размерах доходов, номерах телефонов, электронных адресах и аккаунтах в социальных сетях».

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«По данным СБУ, информация передавалась спецслужбам РФ для планирования, организации и проведения разведывательных, диверсионных, информационно-подрывных операций в нашей стране в ущерб суверенитету Украины, территориальной целостности и неприкосновенности», — утверждается в заявлении. Как сообщается, в Россию были направлены в том числе данные о сотрудниках украинских силовых структур, военнослужащих и работниках госорганов.

СБУ намерена передать на экспертизу обнаруженное в ходе обысков серверное оборудование и документацию. Специалисты также проанализируют перенаправление трафика украинских пользователей на российские серверы, отмечается в заявлении.

Ранее сообщалось о начале обысков в киевском и одесском офисах «Яндекс Украина» по статье Уголовного кодекса страны «Государственная измена». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле планируют более детально разобраться в ситуации.

17 мая украинский президент Петр Порошенко подписал указ о новом пакете санкций в отношении России. В частности, Киев решил заблокировать на территории страны работу порталов «Яндекса» и Mail.Ru Group.