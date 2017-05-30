Захарова посоветовала Климкину оставить Пушкина и разобраться с Гоголем

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина о русском поэте Александре Пушкине. Об этом она написала во вторник, 30 мая, на своей странице в Facebook.

«Павло, вы с [классиком русской литературы Николаем] Гоголем еще не разобрались. Куда вам за Александра Сергеевича хвататься», — отметила Захарова.

Представитель МИД также напомнила Климкину, что «когда Крым вдохновлял Пушкина, [советский лидер Никита] Хрущев еще не родился».

Ранее во вторник Климкин заявил, что после попытки России «присвоить» себе княгиню Анну Ярославну считает Пушкина украинцем. «В конце концов, украинские Одесса и Крым неоднократно вдохновляли его творческий гений», — отметил министр.

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До этого о попытке «на глазах всей Европы похитить в российскую историю» Анну Ярославну заявил президент Украины Петр Порошенко. Днем ранее президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Париже отметил, что «просвещенная французская публика знает о русской Анне — королеве Франции». На Украине попытались оспорить эти слова.

По разным данным, Анна Ярославна родилась около 1024-го, 1032-го или 1036 года в Киевской Руси. Сведений, подтверждающих то, что она появилась на свет в Киеве, нет. В 1051-м княгиня вышла замуж за Генриха I и стала королевой Франции, где была известна как Анна Русская или Анна Киевская.

Николай Васильевич Гоголь родился в 1809 году в Полтавской губернии — на территории нынешней Украины.

В феврале 1954 года, когда Советский Союз возглавлял Никита Хрущев, Крым был передан из состава РСФСР в состав Украинской ССР. После распада СССР регион стал частью Украины.