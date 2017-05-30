В Совфеде оценили шансы Грузии на вступление в НАТО

Российский сенатор Алексей Пушков считает, что у НАТО нет политической готовности принять Грузию в свои ряды. Такую точку зрения политик высказал в своем Twitter, комментируя слова грузинского премьер-министра Георгия Квирикашвили о том, что у страны есть все инструменты для подготовки к вступлению в альянс.

Заявление о позиции грузинских властей на вхождение в Североатлантический альянс Квирикашвили сделал накануне, подводя итоги прошедшей 26-29 мая в Тбилиси весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО.

Грузия называет вступление в ЕС и НАТО стратегической целью своей внешней политики. В 2014-м страна подписали соглашение об ассоциации с этими организациями.