Москва заявила о вопросах к США и НАТО о неопознанной авиации над Афганистаном

В Москве интересуются, что известно НАТО и США о принадлежности так называемой неопознанной авиации в небе Афганистана. Об этом во вторник, 30 мая, говорится в комментарии МИД России, размещенном на сайте ведомства.

В министерстве обратили внимание на регулярно поступающие сообщения о полетах в разных частях Афганистана «неопознанных воздушных судов, замеченных в оказании поддержки местным боевикам "Исламского государства"» (ИГ, террористическая группировка, запрещенная в России).

МИД отмечает, что в Афганистане уже свыше 15 лет базируется военный контингент США и Североатлантического альянса. «А афганские ВВС хронически испытывают нехватку исправной воздушной техники и квалифицированного летного персонала», — сообщили в ведомстве.