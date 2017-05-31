В Кремле отреагировали на данные о санкциях против премьера Черногории

В Кремле не располагают информацией о том, что ряду черногорских политиков запрещен въезд в Россию. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент «Ленты.ру» в среду, 31 мая.

«Нет, ничего не известно», — сказал официальный представитель Кремля, отвечая на вопрос, внесены ли премьер-министр Черногории Душко Маркович, бывший премьер и лидер Демократической партии социалистов Мило Джуканович и спикер черногорского парламента Иван Брайович в некий санкционный список России.

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Ранее в среду черногорская газета «Pobjeda» со ссылкой на источники в МИД республики сообщила о запрете на въезд в Россию указанным лицам. По данным издания, ограничительные меры введены в общей сложности в отношении 70 человек, 46 из них — депутаты черногорского парламента.

29 мая Министерство иностранных дел Черногории вручило ноту протеста послу Российской Федерации в Черногории Сергею Грицаю в связи с задержанием в московском аэропорту Домодедово депутата правящей Демократической партии социалистов Миодрага Вуковича, находящегося в списке персон нон грата.

28 мая черногорский министр иностранных дел Серджан Дарманович заявил, что Россия «активно вмешивалась во внутренние дела» страны, пытаясь помешать Подгорице присоединиться к НАТО. В Москве назвали эти обвинения попыткой оправдаться за вступление в Североатлантический альянс.

Черногория официально присоединится к НАТО 5 июня. Страна станет 29-м членом организации.