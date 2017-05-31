К статуям «Смелой девочки» и «Атакующего быка» в США добавили писающую собаку

Нью-йоркский художник Алекс Гардега в знак протеста против появления статуи «Смелой девочки» напротив скульптуры «Атакующего быка» в Нижнем Манхэттене добавил к изваяниям «Писающего пса». Об этом сообщает NBC News.

По словам Гардеги, он установил свое произведение рядом со статуей девочки в знак солидарности с автором «Атакующего быка» Артуро Ди Модикой.

Художник выразил недовольство тем, что в марте напротив быка установили новую скульптуру. Он отметил, что не видит ничего плохого в «Смелой девочке», кроме того, что она портит работу Ди Модики.

Статуя, изображающая ребенка, появилась напротив быка 8 марта. Она была создана на средства банка State Street Global Advisors. По задумке авторов, изваяние должно было стать символом феминизма и «напоминанием о том, что занимающие руководящие позиции женщины увеличивают производительность и укрепляют экономику страны».

«Эта работа не является произведением художника, который хотел выразить свою идею. Ее сделала огромная финансовая компания, продвигающая таким образом свой инвестфонд», — заявил Гардега.

Фигура писающего пса простояла возле «Смелой девочки» несколько часов, после чего автор унес ее. «Я не хотел, чтобы ее кто-нибудь забрал, и у меня не было разрешения, чтобы закрепить скульптуру», — отметил он.

«Атакующий бык» появился перед Нью-Йоркской фондовой биржей в 1989 году. Ди Модика без разрешения установил 3200-килограммовую бронзовую статую при помощи друзей, грузовой платформы и подъемного крана. Полиция конфисковала изваяние, однако позже быка поставили неподалеку от биржи, на севере парка Боулинг-Грин.