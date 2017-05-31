«Карточный домик» сочли лишней заботой для Кремля

Просмотр сериала «Карточный домик» не входит в круг задач работников Кремля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в среду, 31 мая.

«В Кремле очень много других забот, и поэтому так ставить вопрос вряд ли было бы корректно», — сказал Песков, отвечая на вопрос, следят ли в администрации главы государства за американским сериалом, премьера пятого сезона состоялась в среду.

Материалы по теме Президент, которого не было Лицо российской власти в новом сезоне «Карточного домика»

В марте 2015-го Песков заявил, что в АП не смотрели «Карточный домик». Так он ответил на вопрос о возможной реакции Владимира Путина на появление в сюжете шоу нового персонажа — президента России Виктора Петрова. Российского лидера сыграл датский актер Ларс Миккельсен.

В июле 2014-го российская делегация выступила против съемок американского сериала в помещении Совета Безопасности ООН.

«Карточный домик» — американский телесериал в жанре политической драмы. Его сюжет строится вокруг вымышленного американского политического деятеля Фрэнка Андервуда, который с помощью интриг и убийств проходит путь от конгрессмена до президента США. Андервуда играет Кевин Спейси. За эту роль он получил «Золотой глобус».