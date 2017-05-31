В деле о расследовании связей штаба Трампа с Россией появился новый фигурант

Борис Эпштейн стал новым фигурантом дела о расследовании связей штаба президента США Дональда Трампа с Россией. Об этом сообщает ABC News.

Родившийся в СССР Эпштейн был старшим советником кампании Трампа в предвыборный период, и после инаугурации два месяца работал в его пресс-центре.

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«Как и многие другие, господин Эпштейн получил общий, предварительный запрос на предоставление информации из комитета Палаты представителей по разведке. Это добровольный запрос. Эпштейна не вызывали по повестке, и мы не думаем, что он будет вызван. Мы направили в комитет несколько уточняющих вопросов, и мы ждем ответа, чтобы понять, какую информацию они хотят получить, и сможет ли Эпштейн ее предоставить», — пояснил адвокат нового фигуранта расследования.

10 мая официальный представитель Белого дома Шон Спайсер заявил, что Трамп не возражает против расследования его связей с Россией. Днем ранее глава государства своем Twitter опроверг якобы имеющиеся у него связи с Москвой.

Москву неоднократно обвиняли во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году. Такие утверждения, в частности, содержались в опубликованной в январе рассекреченной части доклада, который был подготовлен ЦРУ, ФБР и АНБ. Там говорилось, что российский лидер Владимир Путин лично поручил организовать кампанию, чтобы опорочить кандидата от демократов Хиллари Клинтон и добиться победы Трампа. Россия все эти обвинения отрицает.