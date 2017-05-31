Пару украинских тяжелоатлетов отказались венчать в Киево-Печерской лавре

В Киево-Печерской лавре Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) отказались венчать украинских тяжелоатлетов Игоря Шимечко и Юлию Калину. Причиной этому стал тот факт, что Шимечко крестили в церкви Киевского патриархата. Об этом супруги рассказали в беседе с изданием Gazeta.ua.

В результате спортсмены обвенчались в небольшом храме Киевского патриархата в столице. Свадьба состоялась 28 апреля. Фотографии с мероприятия Шимечко выложил на своей странице во «ВКонтакте».

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На Украине действуют три религиозные организации, причисляющие себя к православным христианам. Две из них — Киевский патриархат (появился в 1992 году) и Украинская автокефальная православная церковь (организована диаспорой в Северной Америке и Западной Европе) — не признаны православными церквями других стран. Канонической считается только Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП).

Ситуация вокруг УПЦ МП в последнее время резко обострилась: 18 мая Верховная Рада должна была рассматривать законопроект, который максимально ограничивает права этой религиозной организации из-за ее связи с Русской православной церковью (РПЦ). Тем не менее голосование по документу было отложено в связи с тем, что в сессионном зале было недостаточно депутатов.

31-летний Игорь Шимечко является двукратным чемпионом Европы по тяжелой атлетике, а также бронзовым призером чемпионата мира. Трижды принимал участие в Олимпийских играх. 28-летняя Юлия Калина победила на чемпионате мира по тяжелой атлетике в 2009 году и на чемпионате Европы в 2015-м. Отношения спортсменов начались девять лет назад, в настоящее время Калина ждет ребенка. Также у нее есть 13-летняя дочь.