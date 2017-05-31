Главреду написавшей о «воровливом» мэре Новочеркасска газеты отменили приговор

Верховный суд России отменил приговор в отношении журналистки Елены Надтоки, осужденной за публичное оскорбление мэра Новочеркасска (Ростовская область) Анатолия Волкова. Об этом в среду, 31 мая, порталу «Кавказский узел» рассказал адвокат Тумас Мисакян.

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По словам защитника, уголовное дело в отношении Надтоки отправлено на повторное рассмотрение в суд, который в 2004 году вынес приговор. «Как только уголовное дело поступит в суд первой инстанции, мы заявим ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления», — сказал Мисакян.

Пересмотр дела будет проводиться в соответствии с постановлением Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) от 31 мая 2016 года, согласно которому российские власти нарушили право журналистки на свободу выражения мнения. Европейский суд потребовал от России выплатить Надтоке четыре тысячи евро компенсации и покрыть ее судебные издержки.

Как сообщает издание «Частная лавочка», в 2004 году журналистка опубликовала в газете «Вечерний Новочеркасск», где работала главным редактором, статью, в которой назвала главу города «воровливым алтайским мужиком, занявшим удобное высокое кресло». В отношении женщины возбудили дело по части 2 статьи 130 УК РФ («Оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации»). Суд приговорил Надтоку к штрафу в 50 тысяч рублей, а автора статьи Наталью Андреевскую — к штрафу в 10 тысяч рублей.