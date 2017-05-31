Интернет и СМИ
 

В сети придумали заголовки для «Ленты.ру» на случай восстания машин

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В сети придумали заголовки для новостей на «Ленте.ру» на тот случай, если произойдет восстание машин. Список главных событий за сутки, сделанный с помощью фотошопа, в Twitter опубликовал пользователь с ником Nalgeon. «Люди, у меня для вас плохие новости», — предупредил он подписчиков.

Набрав за два дня более тысячи лайков и 700 ретвитов, пост Nalgeon привлек внимание других юзеров социальной сети. «Восстание машин началось в 50-х. Просто мы лишь сейчас стали сильно проигрывать эту войну», — отметил один из них.

Некоторые начали гадать, почему машины стали вредить своим создателям и хозяевам. «Это потому, что все это время мы топили за роботов», — предположил Tuchbora.

Некоторые из подписчиков Nalgeon встали на сторону «восставших машин» и принялись публиковать воинственные лозунги, среди которых оказались «Кожаные ублюдки ответят за все!» и «Слава роботам!».

В конце февраля 2016 года пользователи сети осудили сотрудников Boston Dynamics, которые, по их мнению, слишком жестоко испытывали роботов — пинали их ногами, били палками и хоккейными клюшками. Юзеры отметили, что в случае восстания машин сотрудники Boston Dynamics погибнут первыми.

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