В соцсетях студентам предложили арендовать девушку на выпускной

Пользователи сети обратили внимание на Instagram-аккаунт @friendforparty, создатели которого предлагают арендовать девушку на время выпускного вечера в университете. Одним из первых подобную услугу заметил автор Telegram-канала Tvoya_mamka88.
В профиле опубликованы фотографии девушек и краткое текстовое описание их интересов. Одна из них владеет основами программирования и пишет код на Python, а значит, «подойдет в качестве спутницы для студентов математического факультета», а другая «с легкостью поддержит разговор на темы химии и биологии».
Авторы аккаунта также предлагают арендовать молодых людей, закончивших физический факультет или обладающих навыками танцев.
В комментариях отмечают, что аккаунт мог быть создан ради шутки, а описание девушек на фотографиях выдумано. Тем не менее, за сутки на него подписалось более 500 человек.
В марте пользователи сети обратили внимание на группы в социальных сетях, предлагающие в аренду огромные букеты роз. Владельцы интернет-прокатов обещали за 700-1000 рублей доставить охапку роз в любое удобное место и дождаться, пока клиент сделает снимок с букетом. Позже выяснилось, что автором идеи оказался маркетолог российского агентства Nectarin Роман Зарипов, ранее прославившийся как создатель Instagram-миллионера из химкинского пенсионера.