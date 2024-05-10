Мэр Томска поговорил с ветераном после инцидента с водой на параде Победы

Мэр Томска Махиня поговорил с ветераном ВОВ после инцидента с водой на параде

Мэр Томска Дмитрий Махиня поговорил по телефону с ветераном Великой Отечественной войны Федором Бондаренко, который не получил воды во время парада Победы. Градоначальник написал в Telegram, что договорился с ним о личной встрече 13 мая.

По словам мэра, во время разговора по телефону он убедился, что ветеран чувствует себя хорошо. Мужчины обсудили прошедший праздник, а также пообщались «за жизнь». «Ветеран высоко оценил организацию томского парада и даже сравнил его с московским», — написал он.

Махиня договорился с Бондаренко о личной встрече 13 мая: мэр заедет к ветерану, чтобы исправить ситуацию с лестницей рядом с домом пенсионера.

98-летний ветеран не получил воды во время парада Победы, в произошедшем инциденте он обвинил заммэра города. Как рассказал Бондаренко, питье ему несла девушка, которую чиновник выгнал с трибуны, что бы та не портила «картинку для телевидения».