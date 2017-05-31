Украина ввела режим тишины в Донбассе на один день

Украинским военным запретили использовать любой вид оружия в течение суток 1 июня. Такое заявление в среду, 31 мая, пресс-центр штаба АТО (антитеррористической операции — так в Киеве называют военную операцию в Донбассе) опубликовал на своей странице в Facebook.

«1 июня ВС Украины будут придерживаться режима тишины. Украинская сторона (...) поддерживает стремление по соблюдению режима тишины вдоль всей линии разграничения сторон в районе проведения АТО на Донбассе», — говорится в тексте сообщения.

Уточняется, что запрет на использование оружия будет действовать с 00:00 часов 1 июня до 00:00 часов 2 июня. При этом «в случае возникновения со стороны противника угрозы жизни военнослужащих, мирных жителей, а также попыток изменения линии соприкосновения» служащие ВСУ получают право применить оружие.