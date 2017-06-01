В честь «Спасателей Малибу» в Лондоне надули пляжный мяч рекордного размера

Гигантский пляжный мяч, который надули в Лондоне на мероприятии в честь премьеры фильма «Спасатели Малибу», попал в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщает UPI.

Полосатый мяч диаметром 19,97 метра с надписью «Спасатели Малибу в кино» пустили по Темзе на плавучей платформе. Арбитр Guinness World Records София Гринакр (Sofia Greenacre) измерила его величину и убедилась, что он сделан из того же материала, который используют при изготовлении обычных пляжных мячей.

На мероприятии присутствовали актеры Зак Эфрон, Александра Даддарио и Джон Басс, снявшиеся в фильме. Они получили сертификаты, подтверждающие регистрацию нового рекорда.

До сих пор самым большим считался мяч диаметром 15,82 метра, надутый в польском городе Члухув четыре года назад.

Фильм «Спасатели Малибу» снят по мотивам одноименного сериала, который выходил в эфир с 1989 по 1999 год и занесен в Книгу рекордов Гиннесса в качестве телешоу с самой большой аудиторией в мире. Премьера ленты в России состоялась 1 июня.

В мае сообщалось, что в Книгу рекордов Гиннеса попал 14-километровый шарф, связанный участницами индийского клуба любителей вязания Mother of India Crochet Queens.