Африканский музыкант 46 минут непрерывно дул в саксофон

Видео: @jonmbruce

Нигерийский музыкант Феми Кути (Femi Kuti) 46 минут 38 секунд тянул на саксофоне одну и ту же ноту. Об этом сообщает издание Pulse.ng.

В зале при этом присутствовали дипломаты из Нидерландов и Великобритании, а также нигерийский магнат и политик Бен Мюррей-Брюс. Судя по видео, опубликованному в Twitter одним из зрителей, выступление Кути сопровождалось танцами на сцене.

Саксофонист рассчитывал побить мировой рекорд по длительности ноты, сыгранной на духовом инструменте. В итоге он превзошел американца Кенни Джи, который в 1997 более 45 минут играл на саксофоне ми-бемоль, однако уступил джазисту Вэнну Берчфилду (Vann Burchfield), тянувшему одну ноту в течение 47 минут 5,5 секунды. «Если это так, то мы, как я говорил, будем работать, чтобы достичь отметки в 50 минут», — заявил Кути в Twitter.

Представитель Книги рекордов Гиннесса предупредил, что рекорды подобного рода больше не рассматриваются, если они установлены при помощи техники циклического дыхания. Именно ее использовали Кути и его предшественники.

Техника, при которой музыкант вдыхает воздух носом и одновременно выталкивает его изо рта в духовой инструмент при помощи щек или языка, необходима для игры на дудуке и диджериду, но может использоваться и при игре на саксофоне.

В апреле сообщалось, что Кенни Джи сыграл импровизированный концерт на борту авиалайнера Delta Airlines и собрал более двух тысяч долларов.