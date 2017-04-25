Музыкант собрал две тысячи долларов игрой на саксофоне в самолете

Известный американский саксофонист Кенни Джи устроил благотворительный импровизированный концерт на борту лайнера крупнейшей авиакомпании Delta Airlines. Запись выступления была опубликована в YouTube, на канале WFLA News Channel 8.

Как уточняет ABC News, музыкант сыграл перед пассажирами во время рейса из города Тампа (Флорида) в Лос-Анджелес в субботу, 22 апреля.

В ходе полета стюардессы объявили, что Кенни Джи сыграет на саксофоне, если путешественники пожертвуют как минимум одну тысячу долларов на борьбу с раком. В итоге примерно за пять минут пассажиры собрали более двух тысяч долларов, после чего музыкант устроил концерт.

