На время ЧМ-2018 в Москве введут особый порядок регистрации приезжих

В Москве во время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года и Кубка конфедераций 2017 года будет действовать особый порядок регистрации и учета приезжих и иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Москве.

В частности, в этот период будут сокращены сроки подачи заявлений. Граждане России обязаны будут заявить о регистрации по месту пребывания в отделы миграции МВД за три дня с момента прибытия в Москву (вместо 90 дней). Иностранцы и лица без гражданства должны будут вставать на миграционный учет за сутки вместо привычных семи рабочих дней после приезда.

В октябре 2016 года сообщалось, что в 11 российских городах к чемпионату мира будут открыты вытрезвители. Каждый регион, по данным Минздрава, будет самостоятельно решать, относить ли соответствующие медучреждения к органам МВД или здравоохранения. Сообщалось, что идею одобрили в фанатской среде.