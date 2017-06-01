Замглавы Дмитровского района Подмосковья уличили в хищении 30 миллионов рублей

Заместителя главы администрации Дмитровского района Подмосковья заподозрили в хищении из бюджета более 30 миллионов рублей при участии сообщников. Об этом в четверг, 1 июня, «Ленте.ру» сообщила Елена Фокина, официальный представитель регионального главка Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, еще в 2014 году чиновник вступил в преступный сговор с генеральным директором одной из коммерческих организаций и, используя свое служебное положение, обеспечил ее победу в проведенных аукционах на поставку оборудования для станции обезжелезивания на водозаборном узле в городе Дмитров.

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«Затем подозреваемый с соучастниками подписали подложные документы о выполнении условий контрактов в полном объеме, на основании которых на счет коммерческой организации были перечислены около 40 миллионов рублей, хотя на самом деле стоимость оборудования составила около 10 миллионов рублей. Разницу участники преступной схемы присвоили», — рассказала Елена Фокина.

Она уточнила, что в четверг, 1 июня, Бабушкинский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и арестовал чиновника на время следствия. На допросе он частично признал свою вину. В настоящее время следствием проверяется причастность обвиняемого к совершению других аналогичных преступлений.

Как сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, речь идет о 45-летнем Константине Коныжыве, заместителе главы администрации Дмитровского района Подмосковья по ЖКХ и благоустройству. По словам источника, уголовное дело в отношении руководителя одной из коммерческих фирм, причастных к хищению, было возбуждено в феврале 2017 года. В ходе его расследования удалось установить причастность к хищению одного из руководителей Дмитровского района.