Бывший СССР
 

Под Гданьском поляки избили украинских гастарбайтеров с криками «Домой, *****!»

Перейти в «Мою Ленту»

В Польше местные жители напали на дом под Гданьском, где живут украинские гастарбайтеры. Атакующие, используя палки, разбитые бутылки и бейсбольную биту, избили нескольких граждан Украины. Об этом в четверг, 1 июня, сообщает Zaxid.net.

В ночь на 28 мая несколько десятков пьяных местных жителей начали забрасывать камнями жилище гастарбайтеров, выкрикивая ксенофобские лозунги. Как отмечает издание, нападавшие кричали: «П***** (уезжайте — прим. «Ленты.ру») на Украину», «Польша для поляков!», «Домой, ***** (нецензурное ругательство — прим. «Ленты.ру»)!»

Затем местные жители напали на украинцев и их работодателя-гражданина Польши, который пытался их защитить. Полиция задержала семерых из инициаторов стычки — почти все они находились в состоянии алкогольного опьянения. Прокуратура возбудила уголовное дело «на основании преступления на почве этнической и расовой ненависти».

В январе в польском Ряшеве неизвестные избили украинских студентов в ходе дискуссии о том, какой стране — Польше или Украине — принадлежит Львов.

В декабре 2016-го в польском Перемышле прошло ежегодное мероприятие «Марш перемышльских и львовских орлят». Его участники скандировали такие лозунги, как «Смерть украинцам» и «Перемышль, Львов — всегда польские».

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
П’яні поляки напали на будинок з українськими заробітчанами під Гданськом
В Польше украинцев избили за слова об украинском Львове
Посол призвал Польшу расследовать инцидент на марше с призывом убивать украинцев
Последние новости
Путин допустил появление ПРО США на Курилах в случае передачи островов Японии
Бердыев покинул «Ростов»
На концерте Винокура в Нижнем Новгороде выступил другой артист
Доказано существование «бесплотных» черных дыр
Женщина избила обидчика своего сына на северо-западе Москвы  
Под Гданьском поляки избили украинских гастарбайтеров с криками «Домой, *****!»
Соратник Порошенко поведал о пунктике России в отношении Украины
Другие материалы рубрики
Бывший СССР
 — 
00:15 Сегодня
Руслан Коцаба

«Свиньи у корыта — это описание украинской власти»

Журналист Руслан Коцаба из Ивано-Франковска — о ненависти общества к политикам
13:35 Сегодня

Соратник Порошенко поведал о пунктике России в отношении Украины

11:51 Сегодня

Турчинов пошутил о необходимости взятия Москвы для окончания войны в Донбассе

17:36 31 мая 2017

Додон прокомментировал высылку молдавских дипломатов из России

Бывший СССР
 — 
00:12 26 мая 2017
Отправление поезда на Украину с Киевского вокзала.

Постой, паровоз!

Почему Украина решила оборвать железнодорожное сообщение с Россией
12:59 Сегодня

Глава СБУ поддержал введение визового режима с Россией

10:02 Сегодня

Донецкая фильтровальная станция приостановила работу из-за обстрела ВСУ

14:32 30 мая 2017

Саакашвили вывел своих сторонников на акцию протеста в центре Киева

Бывший СССР
 — 
00:08 31 мая 2017
Игорь Додон

Дипломатом в спину

Почему Молдавия решила выслать пять сотрудников посольства России
10:35 Сегодня

Секретарь Совбеза Украины призвал к скорейшему введению виз с Россией

19:38 31 мая 2017

Украина ввела режим тишины в Донбассе на один день

08:19 30 мая 2017

Под Ташкентом на параплане разбился глава службы безопасности посольства Франции

Россия
Бессилие ягнят
Как педофилы склоняют детей на откровенные фотосессии
Синоптики сообщили о 30-градусной жаре в Москве на следующей неделе
На время ЧМ-2018 в Москве введут особый порядок регистрации приезжих
Число подростков в российских колониях сократилось в десять раз с 2002 года
Путин уверовал в конечность русофобии
Миронов предложил освободить школьников от занятий по выходным
В Москве в очередной раз объявили штормовое предупреждение
Все материалы
Мир
Мачете убивает
В Мексике зафиксирован рекордный уровень насильственных смертей
Джон Кеннеди c дочерьюГосударствообразующая семья
Династия Кеннеди вчера и сегодня
Федор Лукьянов: Зачем нам Макрон?
Москве нужно восстановление франко-германской модели управления Европой
Захарова спрогнозировала усиление эксплуатации темы «руки Кремля» в США
СМИ сообщили о звонках манчестерского террориста в Ливию за пару часов до атаки
Друзья из страны пирамид
Для чего Лавров и Шойгу ездили в Египет
Збигнев БжезинскийЧеловек в истории
Война и мир Збигнева Бжезинского
Все материалы
Бывший СССР
Руслан Коцаба«Свиньи у корыта — это описание украинской власти»
Журналист Руслан Коцаба из Ивано-Франковска — о ненависти общества к политикам
Соратник Порошенко поведал о пунктике России в отношении Украины
Под Гданьском поляки избили украинских гастарбайтеров с криками «Домой, *****!»
Турчинов пошутил о необходимости взятия Москвы для окончания войны в Донбассе
Глава СБУ поддержал введение визового режима с Россией
Донецкая фильтровальная станция приостановила работу из-за обстрела ВСУ
Секретарь Совбеза Украины призвал к скорейшему введению виз с Россией
Все материалы
Финансы
Объединяй и властвуй
Начнет ли ЦБ жестко контролировать кредиты граждан
В Минфине рассказали о начислении процентов по долгу Украины перед Россией
Набиуллина назвала вредными попытки искусственного ослабления рубля
Созданный после объединения ВТБ и ВТБ 24 банк заработает в 2018 году
Глава Минфина призвал перестать жить в долг
Силуанов заявил о наличии денег у России
В Санкт-Петербурге стартовал ПМЭФ-2017
Все материалы
Бизнес
Хозяева неба
Знаменитые пассажирские лайнеры, созданные в СССР
Билборд на ягодице
Реклама на человеческом теле набирает популярность
Сладкая жизнь
Как власти Москвы помогают городской пищевой промышленности
«Газпром» спрогнозировал рекордные объемы экспорта газа в 2017 году
Введение налога на добавленный доход увеличит добычу нефти на 60 миллионов тонн
Глава «Лукойла» предсказал стоимость нефти до 60 долларов на три года
Рогозин объявил о планах экспортировать самолет МС-21
Все материалы
Силовые структуры
«Я приходил к силовикам и вызывал их стрелков на дуэль»
Как гражданские стали учить стрелять полицию и военных
Нам ли быть в причале
Как водная полиция охраняет теплоходы с выпускниками
Люди не выдерживают
О чем гласят утекшие в сеть материалы расследования катастрофы Ту-154
Колокольцев и глава МВД Монголии подписали соглашение о сотрудничестве
Путин допустил появление ПРО США на Курилах в случае передачи островов Японии
Сдавший подельников участник банды «Осинцевские» осужден на 22 года за убийства
Супруги-москвичи попались при отправке почтой в США запчастей от Калашникова
Все материалы
Наука и техника
Разорвало на куски
Как ученые создали аналог черной дыры на Земле
Высвободили зверя
Раскрыты неожиданные последствия генной инженерии
Пуск ракеты «Союз»Назад в СССР
На что «Роскосмос» променяет космодром Восточный и ракету «Ангара»
Крупнейший самолет для запуска ракет в космос создали в США
Математики спрогнозировали будущее биткоинов
Найдено эффективное и дешевое средство омоложения кожи
Названы сроки исчезновения профессий хирурга и писателя
Все материалы
Спорт
Арсен ВенгерПожизненный срок
Венгер, Фергюсон и другие тренеры-долгожители мирового футбола
Александр Поветкин«Кличко не нужен реванш. Ему уже пора»
Рябинский — о допинге, сопернике Поветкина, бое Кличко, убыточности своей работы
Майк ТайсонПотрачено
Как спортсмены-миллионеры становятся банкротами
Назван размер премиальных игрокам «Ювентуса» за победу в ЛЧ
Сборная России снова обновила личный антирекорд в рейтинге ФИФА
Гарет Бэйл стал новой «жертвой» создателя безобразного бюста Роналду
Малкин подрался с чернокожим соперником в финале Кубка Стэнли
Все материалы
Культура
Что смотреть летом
20 самых интересных кинопремьер сезона
Мария РиччеттоПровинциальная посредственность
Жюри балетного «Оскара» снова раздало награды своим друзьям
Винс Кларк (справа)«Мир совсем сошел с ума»
Винс Кларк из Erasure о рейвах, «Евровидении» и Brexit
Объявлена программа 39-го ММКФ
На концерте Винокура в Нижнем Новгороде выступил другой артист
Noize MC и Монеточка записали клип на песню «Чайлдфри»
Гарвард откроет курс истории по «Игре престолов»
Все материалы
Интернет и СМИ
«Я ни хрена не делаю и получаю бабки»
Кто из звезд российского YouTube может попасть в Госдуму
Школьники устроили водопад из тетрадей и прокатились на нем
Искусство подставы
Кто стоит за похищениями людей и угонами автомобилей ради рекламы
CNN уволил ведущую за демонстрацию изображения «окровавленной головы Трампа»
Блогеры напомнили взрослым о существовании «пола из лавы»
В сети набросились на Олимпийский комитет за твит о «феминистке, зато красивой»
Полицейский затроллил хакера во время «взлома» по телефону
Все материалы
Ценности
Необходимый минимум
Лучшая одежда для круиза из Крыма в Ниццу
Было просто хорошо, стало «ошнурительно»
Сергей Шнуров поменял привычки
Суперкары впервые примут участие в московском ралли L.U.C Chopard
Барбершоп Тимати позаботится о мужчинах вместе с Kiehl’s
Marni сделала «невесомые» кроссовки
Bulgari показал украшенные при помощи лазера «змеиные» очки
GlamGlow показала гибридные средства для макияжа
Все материалы
Путешествия
Остров девяти вулканов
Особенности путешествия по крайнему рубежу России
Аня Бушуева: «Паэлья — вовсе не испанское блюдо»
Как приготовить главное блюдо Валенсии
Достопримечательности Флоренции начнут поливать водой для защиты от туристов
Россияне за год потратили на отдых в Германии 1,8 миллиарда евро
США ужесточили правила выдачи въездных виз
Авиадебоширам пригрозили трехлетним запретом на перелеты
Пьяный россиянин попытался открыть дверь лайнера во время полета
Все материалы
Из жизни
Проклятие изумруда за миллиард долларов
За самоцвет боролись бизнесмены, мошенники и стартап, но он не достался никому
Светлые человечки
Топ-10 блондинок, меняющих сознание современных женщин
С широко закрытыми глазами
Самые популярные снимки Instagram за май
В США взломщики банкомата случайно сожгли хранившиеся в нем деньги
Высокий тренер по фитнесу из Калифорнии стал любимцем сети
В честь «Спасателей Малибу» в Лондоне надули пляжный мяч рекордного размера
Пекарь-самоучка заработала состояние на продаже тортов
Все материалы
Самые редкие современные машины
Современные автомобили, созданные по заказам капризных клиентов
Тест: угадай машину по гримасе Джереми Кларксона
Непроходимый тест на знание мимики Джеззы (и его цитат)
VW Tiguan против Ford Kuga
VW Tiguan, Ford Kuga и необычный счетчик их крутизны
Самые смертоносные машины
20 моделей, аварии с которыми могут закончиться очень плохо
Rolls-Royce показал детали нового Phantom
Объявлены рублевые цены на Kia Soul с новым мотором
Компания BMW раскрыла новый арт-кар
Все материалы
От нашего стола
Российские интерьеры, сводящие иностранцев с ума
Зависли на хате
Украинцы придумали дом, который может обойтись без российского газа
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Найден регион России с самой комфортной средой
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности
Урбанист Джеф Спек пообещал сделать города пешеходными
Все материалы