Доказано существование «бесплотных» черных дыр

Ученые из Техасского университета нашли новое доказательство существования горизонта событий вокруг черной дыры. Они показали, что, когда материя пересекает эту невидимую границу, она пропадает из нашей Вселенной. В ином случае она столкнулась бы с твердой поверхностью, что можно было бы наблюдать с помощью телескопов. Статья исследователей опубликована в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Об этом сообщает издание Gizmodo.

Астрофизики рассмотрели случай, в котором черная дыра является сверхмассивным объектом. Подобные небесные тела встречаются в центрах галактик, однако они окружены, как считается, горизонтом событий — невидимой сферой, из которой не может вырваться свет. Однако ученые заменили горизонт на твердую поверхность. Тогда они смоделировали, что происходило бы с материей, если бы она врезалась в черную дыру, а не поглощалась ею.

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Исследователи выяснили, что в этом случае звезда бы взорвалась, а ее вещество окружило бы черную дыру. При этом можно было бы наблюдать вспышку в течение месяцев или нескольких лет.

Однако астрономические данные, полученные с помощью системы телескопов Pan-STARRS (Гавайи), продемонстрировали отсутствие подобных явлений. По расчетам ученых, если бы черные дыры в самом деле были «жесткими», то можно было бы зарегистрировать около десяти столкновений звезд с ними за 3,5 года.

В то же время исследователи допускают, что, если черная дыра достаточно тяжела, то свет от вспышки может быть оказаться неразличим для используемых в научной работе телескопов. Это происходит из-за явления, известного как гравитационное красное смещение. По мере того как электромагнитные волны удаляются от массивного тела, их частота сдвигается в инфракрасную область спектра.

Другие ученые утверждают, что существуют гораздо более веские доказательства существования горизонта событий. Астрофизик Грант Тремблей (Grant Tremblay) сравнил результаты нового исследования с утверждением, что боль в груди не связана с сердечным приступом, иначе бы пациент уже умер. Он считает, что работа техасских ученых интересна, но она является лишь дополнительным свидетельством в пользу существования черных дыр, предсказанных уравнениями Альберта Эйнштейна.