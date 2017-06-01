ФБР заинтересовалось контактами Фаража с Трампом и Россией

Федеральное бюро расследований (ФБР) США заинтересовалось ролью бывшего лидера Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP) Найджела Фаража в президентской кампании Дональда Трампа и его связями с Кремлем. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на собственный источник в ведомстве, знакомый с ходом расследования.

По словам источника, ФБР главным образом интересуют контакты Фаража с лицами, близкими к Трампу (в первую очередь с Роджером Стоуном, бывшим советником миллиардера), и основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем, с которым британский политик встречался в марте 2017 года. Следователи не исключают, что Ассанж намеренно разместил на сайте письма, добытые из взломанного почтового ящика кандидата от демократов Хиллари Клинтон, чтобы сорвать ее кампанию и обеспечить победу Трампа.

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Поскольку Фараж не является американским гражданином, его нельзя привлечь к суду в США, однако ФБР подозревает, что он может обладать полезной для следствия информацией. Пресс-секретарь бывшего лидера UKIP заявил, что его босс даже никогда не был в России, не говоря уже о каких-либо контактах с ее властями.

После выборов главы государства в США проводится расследование предполагаемого внешнего вмешательства в предвыборную кампанию. Инициаторы разбирательства, многие из которых — сторонники Демократической партии и Хиллари Клинтон, возлагают на Россию ответственность за серию кибератак против американских политических организаций.

ЦРУ, ФБР и АНБ ранее подготовили доклад, в котором утверждалось, что президент России Владимир Путин лично распорядился организовать кампанию для того, чтобы добиться победы Трампа. Москва последовательно отвергает все подобные обвинения.

