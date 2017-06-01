Конгресс США разослал спецслужбам повестки на слушания по «российскому делу»

Комитет по разведке палаты представителей США направил семь официальных повесток для дачи показаний по делу о «российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года», сообщает газета The Wall Street Journal.

Для дачи показаний были вызваны руководители Агентства национальной безопасности (АНБ), Федерального бюро расследований (ФБР) и Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Членов комитета интересует, «почему имена сотрудников Дональда Трампа не были отредактированы и скрыты в секретных докладах администрации Барака Обамы (бывшего президента США — прим. «Ленты.ру») в переходный период передачи власти», уточняет газета.

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Кроме того, повестки были направлены сотрудникам администрации Обамы — бывшему советнику по национальной безопасности Сьюзан Райс, бывшему директору ЦРУ Джону Бреннану и бывшему постоянному представителю США при ООН Саманте Пауэр.

Reuters указывает, что повестки направлены бывшему советнику президента США по национальной безопасности Майклу Флинну и личному адвокату Трампа Майклу Коэну.

После выборов главы государства в США проводится расследование предполагаемого внешнего вмешательства в предвыборную кампанию. Инициаторы разбирательства, многие из которых — сторонники Демократической партии и Хиллари Клинтон, возлагают на Россию ответственность за серию кибератак против американских политических организаций.

ЦРУ, ФБР и АНБ ранее подготовили доклад, в котором утверждалось, что президент России Владимир Путин лично распорядился организовать кампанию для того, чтобы добиться победы Трампа. Москва последовательно отвергает все подобные обвинения.