После штурма Киевского горсовета депутаты выполнили требования националистов

После нападения бойцов добровольческих батальонов на здание Киевского городского совета депутаты выполнили их требования и проголосовали за придание статуса участников боевых действий членам данных формирований. Об этом в четверг, 1 июня, сообщает «Интерфакс-Украина».

Как отмечает агентство, такое решение члены горсовета приняли по итогам переговоров между мэром Киева Виталием Кличко и ворвавшимися в здание активистами. Нормативный акт поддержали 87 депутатов из 120.

Кличко также поручил создать рабочую группу, которая должна заняться немедленным исполнением утвержденного решения.

Материалы по теме «Свиньи у корыта — это описание украинской власти» Журналист Руслан Коцаба из Ивано-Франковска — о ненависти общества к политикам

Бойцы добровольческих батальонов атаковали здание совета ранее в тот же день. Активисты националистических организаций сумели ворваться внутрь и сорвали проведение сессии. Полиции пришлось применить газ, чтобы остановить нападающих. Участники вооруженных формирований возмутились тем, что в горсовете первоначально не приняли во втором чтении нормативный акт о статусе участников боевых действий.

Днем ранее депутат Верховной Рады, командир полка «Азов» Нацгвардии Украины Андрей Билецкий пригрозил, что его сторонники будут штурмовать местные советы во всех регионах.

30 мая около сотни украинских националистов ворвались в здание Львовского областного совета. Они забросали помещения дымовыми шашками, сорвали сессию представительного органа власти и забрали все продукты из буфета.