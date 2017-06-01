Бойцы добровольческих батальонов пошли штурмом на мэрию Киева

В Киевский горсовет ворвались бойцы добровольческих батальонов, в ответ полиция применила против атакующих слезоточивый газ. Видео стычки в здании совета в четверг, 1 июня, опубликовало «РИА Новости Украины».

В столкновениях приняли участие активисты запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор», бойцы полка «Азов» и ультранационалистических группировок. Причиной возмущения стало то, что члены горсовета не приняли во втором чтении нормативный акт о предоставлении статуса участников боевых действий служившим в добровольческих батальонах.

Как отмечает Федеральное агентство новостей (ФАН), атака радикалов сорвала заседание горсовета.