Кристиан Диор и Виктуар де Кастеллан съели волшебные грибы в ролике Dior

Французский модный дом Dior представил очередную серию анимационного фильма La Rose des Ventes. Ролик получил название «Прогулка в лесу». Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в четверг, июня.

В анимационном клипе изображены основатель дома Кристиан Диор и главный ювелир Dior Виктуар де Кастеллан прогуливаются по лесу, где находят волшебные грибы.

Линейка Rose des vents была запущена в 2015 году. Первоначально в нее входили украшения, лазуритом, опалом и бирюзой). Через год коллекция пополнилась золотыми браслетами и колье с бриллиантами.