Найдено эффективное и дешевое средство омоложения кожи

Американские биологи обнаружили, что недорогой краситель метиленовый синий эффективен для омолаживания кожи. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.

Краситель метиленовый синий, как показали ученые, замедляет старение в культивируемых клетках кожи человека и искусственно моделируемой ткани. Также вещество обращает вспять некоторые процессы деградации кожи.

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Нанесение (в течение четырех недель) на покров метиленового синего, в частности, позволило бороться с истончением кожи у больных прогерией, редкого наследственного заболевания. Также ученые заметили, что использование красителя снижает деградацию фибробластов — клеток, производящих коллаген.

Эксперты полагают, что метиленовый синий может найти применение в производстве кремов для кожи, предназначенных для ее омолаживания и замедления старения.