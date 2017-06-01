Избирателей предложили наделить правом отзывать депутатов

Якутский депутат от «Единой России» Виктор Федоров предложил разработать механизм, который позволит избирателям отзывать региональных и муниципальных парламентариев. С соответствующей инициативой он обратится к руководству партии, сообщает ТАСС в четверг, 1 июня.

По мнению Федорова, который возглавляет комитет Госсобрания Якутии по экономической и инвестиционной политике, народных избранников необходимо обязать отчитываться перед населением в преддверии осенней избирательной кампании.

«К сожалению, нередки случаи исчезновения депутатов из поля зрения избирателей после их избрания в парламент», — отметил политик.

Материалы по теме Размандачены Пять способов лишиться депутатского кресла в Госдуме шестого созыва

Он уверен, что механизм контроля за парламентариями со стороны граждан можно прописать в законодательстве. Как конкретно, якутский депутат не уточняет. «Во избежание кривотолков» Федоров подчеркнул, что этот механизм не будет использоваться для «устранения неугодных депутатов по политических соображениям».

2 мая, по данным Regnum, прокуратура начала проверку законности доходов Федорова, который по итогам 2016 года заработал больше всего из своих коллег — 114,1 миллиона рублей.

12 апреля «Коммерсантъ» писал, что якутский депутат предложил обязать региональных и муниципальных депутатов проводить опросы о своей работе среди своих избирателей. Их результаты, по замыслу законодателя, необходимо ежегодно предоставлять до 1 апреля — как декларации о доходах и имуществе.