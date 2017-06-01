Венедиктов отказался судиться с облившими его виски нацболами

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов не намерен подавать в суд на обливших его виски активистов национал-большевистской партии «Другая Россия». Об этом он рассказал на полях Петербургского экономического форума, передает РИА Новости.

«Считаю неправильным подавать заявление в тот момент, когда других людей увечили — Кашина и Навального», — объяснил Венедиктов. Он добавил, что сам «практически не пострадал».

Инцидент с виски произошел 21 мая. Во время мероприятия «Открытые диалоги», проходившего в Санкт-Петербурге, члены национал-большевистской партии подбежали к Венедиктову, который вел на сцене дискуссию с писателем Александром Прохановым, и вылили на него жидкость из бутылки, обвинив в предательстве России.

Позже Венедиктов написал в Twitter, что напиток был разбавлен водой, и предположил, что нападавшие сами выпили половину перед акцией.