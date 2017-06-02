YSL Beauté показал новую палетку теней

Французский парфюмерный бренд YSL Beaute представил новую палетку теней — Couture variation #4 Underground. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы марки.

В палетке 10 оттенков: от светлых до самых темных. В набор вошли разные текстуры: матовые с металлическим блеском, атласные и переливающиеся. Футляр для теней выполнен в минималистичном стиле.

Дом моды Saint Laurent Paris (ранее Yves Saint Laurent) основан в 1962 году в Париже дизайнером Ивом Сен-Лораном совместно с Пьером Берже. В 2002 году Сен-Лоран принял решение отойти от дел и продал свой бренд холдингу Pinault Printemps Redoute (PPR). Парфюмерное подразделение дома, бренд YSL Beauté, производящий духи и декоративную косметику, в настоящее время принадлежит компании L'Oreal.

Среди новинок марки — тушь The Shock с эффектом накладных ресниц. По словам представителей марки, она придает взгляду притягательность, дерзость и сексуальность.