Глава «Россетей» назвал потребителя союзником энергокомпаний в деле интеграции

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) состоялся круглый стол, посвященный проблемам энергетической интеграции, организованный компанией «Россети». Генеральный директор «Россетей» Олег Бударгин представил на встрече свой доклад. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В ходе дискуссии мировые эксперты в области энергетики обсудили возможности формирования единой электросетевой инфраструктуры на разных континентах и модели развития электроэнергетических рынков.

Олег Бударгин обратил внимание участников круглого стола на тот факт, что, по прогнозам экспертов, к 2025 году потребление электроэнергии в мире вырастет на 30 процентов, и 75 процентов этого роста будет приходиться на долю стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В этой связи, отметил он, особенно важны предпринимаемые Россией, Японией, Кореей и Китаем усилия по созданию азиатского энергокольца. Вскоре к 4 странам-участница проекта, возможно, присоединится Монголия — соответствующие переговоры уже начались.

По мнению президента Европейского комитета электротехнической стандартизации Бернхарда Тиса, одно из слагаемых успешной энергетической интеграции — пропаганда разумного потребления электроэнергии во всем мире. Среднестатистический европеец тратит сегодня на одну чашку кофе 3 евро, а за электроэнергию платит 1 евро в день, и ему сложно понять, что к потреблению электроэнергии нужно относиться экономно, отметил он. «Мы должны снижать потребление электричества за счет высоких технологий и «интернета вещей». Причем пропагандой разумного потребления электроэнергии нужно заниматься на всех уровнях: в каждом городе и в каждом поселке», — подчеркнул Бернхард Тис.

По словам генерального директора «Россетей», потребитель — главный союзник и оценщик энергетических компаний в деле интеграции. «Умные сети — сами по себе не умные. Для их создания нужен умный потребитель и умная генерация. Генерация уже начала движение в этом направлении, а с потребителем нам еще нужно работать, — отметил он. — Потребитель должен сам проголосовать за интеграцию, осознав, что она означает качество жизни и будущее нашей планеты».