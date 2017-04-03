В Госдуме предложили сажать на шесть лет за кражу электроэнергии

Депутаты Госдумы от «Единой России» Михаил Старшинов и Гаджимет Сафаралиев предложили за кражу электроэнергии ввести наказание до шести лет тюремного заключения. Соответствующий законопроект направлен в правительство и Верховный суд для получения отзыва, сообщает ТАСС.

Старшинов объяснил, что, согласно статье 158 Уголовного кодекса, наказание предусмотрено, в частности, за кражу из нефтепровода, нефтепродуктопровода или газопровода. «Мы считаем, что к этим же деяниям должна быть приравнена кража из объекта электросетевого хозяйства. Это позволит устранить имеющийся правовой пробел», — пояснил депутат. По его словам, данная поправка необходима не только потому, что из-за участившихся краж компании несут значительные убытки, но и ради поддержания безопасности на объектах электросетевого хозяйства.

За кражу электроэнергии парламентарии предлагают штрафовать на 100-500 тысяч рублей или на размер зарплаты или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет. Также возможным вариантом наказания станет лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей или принудительные работы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до 1,5 лет.

В декабре 2016 года в компании «Россети» сообщили, что в домах россиян станут устанавливать счетчики электроэнергии, показания которых нельзя изменить при помощи магнита. Попытка повлиять на работу устройства будет фиксироваться, сообщение о нарушении поступит в региональные дочерние структуры «Россетей», после чего на место приедет сотрудник компании. Данное правонарушение подпадает под административную статью «Самовольное подключение и использование электрической, тепловой энергии», которая предусматривает для физических лиц штраф в размере 10-15 тысяч рублей.