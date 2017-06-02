Додон рассказал об обещании Путина ограничиться высылкой пяти дипломатов

Президент Молдавии Игорь Додон рассказал о полученном в России обещании не принимать дополнительных ответных мер на объявление российских дипломатов в Кишиневе персонами нон-грата. Об этом в пятницу, 2 июня, сообщает РИА Новости.

«Я хочу поблагодарить наших российских партнеров, что они с пониманием относятся к этой ситуации. И что Владимир Владимирович [Путин] понял, что это не позиция большинства граждан, это позиция пока что тех, которые находятся в правительстве и парламенте [Молдавии]», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24» на полях Петербургского международного экономического форума.

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По его словам, Путин заверил, что после высылки пятерых молдавских дипломатов Москва не будет предпринимать других шагов против Кишинева. Додон пояснил, что это означает, что все достигнутые ранее договоренности между странами — по экспорту, миграционной проблеме, амнистии — сохраняют силу.

31 мая Россия объявила пятерых сотрудников молдавской дипмиссии в Москве персонами нон грата. Советнику-посланнику посольства Молдавии вручили соответствующую ноту, в которой говорится о высылке дипломатов как ответной мере на аналогичные действия Кишинева в отношении пяти российских дипломатов.

29 мая МИД Молдавии объявил о высылке из страны пяти сотрудников российской дипломатической миссии. Президент страны Игорь Додон назвал это возмутительным жестом в отношении «нашего стратегического партнера Российской Федерации».

